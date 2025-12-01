ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор загина на място при тежка катастрофа в Габрово (Снимки)

Катастрофата със загинал в Габрово Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в Габрово

Шофьор загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Габрово. 

От Областната дирекция на МВР в Габрово съобщиха пред bTV, че в сблъсъка са участвали бус и тежкотоварен камион. Инцидентът е станал около 15:00 часа.

Заради катастрофата временно е ограничено движението по околовръстния път на Габрово, при 16-ия км. Обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко" през гр. Габрово и кв. „Любово" до проход „Шипка", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". По случая е образувано досъдебно производство.

