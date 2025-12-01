Шофьор загина на място при тежка катастрофа в Габрово (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Габрово.

От Областната дирекция на МВР в Габрово съобщиха пред bTV, че в сблъсъка са участвали бус и тежкотоварен камион. Инцидентът е станал около 15:00 часа.