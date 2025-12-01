Заради неизплатени права “Филмаутор” заплаши със съдебни дела за бездействие

Две години след промените в Закона няма тарифи

за препредаване на филми и сериали

“Филмаутор” и “Артистаутор” - колективните организации за управление на правата на артистите и на аудиовизуалните произведения у нас, заплашват със съдебни дела и призовават за оставки в открито писмо.

Поводът за това е, че вече две години след изменението на Закона за авторското право то остава “неприложено” и “обезсмислено” поради липсата на механизъм за определяне на тарифи за препредаване на аудиовизуални произведения.

Те твърдят, че България е единствената страна в Европейския съюз, в която автори и актьори не получават възнаграждения от препредаване на техните филми и сериали. И това се случва след приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права - “промени, закъснели и обезсмислени от собствената си невъзможност да бъдат приложени”, както казват организациите в отвореното си писмо. То е изпратено до председателя на парламентарната комисия по култура и медии Тошко Йорданов, до министъра на културата Мариан Бачев и до директора на дирекция “Авторско право” Мехти Меликов.

“Всичко е по логиката на пиратска VHS касета. Кабелните и сателитни оператори продължават да препредават, без да плащат за филми, български или чужди, като генерират половин милиард лева приходи от платена телевизия. Платена телевизия, без да се плаща съдържанието, което я прави платена. И докато операторите печелят от труда на сценаристи, режисьори, оператори, актьори и продуценти, Министерството на културата е избрало удобната роля на зрител. Това не е грешка. Не е незнание. Не е неразбиране. Това е избор”, се казва в писмото.

Затова “Филмаутор” ще заведе дела за бездействие, така както през август подаде жалба до Европейската комисия. Страната ни вече бе глобена с близо 4 млн. лева за забавено въвеждане на европейските директиви. “Ако не можете или не желаете да се справите с ролята си, дайте я на друг. В този случай това се нарича: ОСТАВКА”, казват организациите.

