Турски тираджия задържан за контрабанда на цигари за 17 217 лв. на Кулата

Осуетена е контрабанда на цигари без акцизен бандерол в района на граничен преход Кулата.

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, ръководи действия по разследване по образувано досъдебно производство.

На 28.11.2025 г., в района на граничен преход Кулата на вход от Гърция, при проверка на товарна композиция, състояща от влекач с прикачено хладилно полуремарке, митническите инспектори открили акцизни стоки без български акцизен бандерол - 1196 кутии цигари.

Общата стойност на контрабандната стока е 17 217,40 лева.

Водачът на превозното средство – гражданинът на Турция М.А., е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.