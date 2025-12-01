Столична община обжалва решението на КЗК за боклука на "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

В публикуваното днес определение КЗК признава, че сметосъбирането засяга „всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони", но спира предварителното изпълнение, за да защити „убеждението в безпристрастността" на самата институция

Столична община (СО) ще оспори определението на Комисията за защита на конкуренцията (№1138/27.11.2025 г.), с което се спира предварителното изпълнение на решението на зам.-кмета за преминаване към пряко договаряне при сметосъбирането в „Илинден", „Надежда" и „Сердика". Договорът за чистотата в тези критични райони изтича на 7ми януари 2026 г. Определението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд в законоустановения срок. Това съобщават от пресцентъра на Столична община в позиция, изпратена до медиите.

Ето какво още гласи тя:

Спирането на предварителното изпълнение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в квартали, в които натрупването на отпадъци вече създава риск за живота, здравето и безопасността на хората.

В мотивите си КЗК изрично признава, че „изпълнението на предмета на обществената поръчка е с голяма обществена значимост, тъй като касае всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони".

Въпреки това, Комисията приема, че този интерес трябва да бъде съпоставен и да отстъпи място на „необходимостта гражданите да бъдат убедени в безпристрастността на КЗК", която според решението е „друг особено важен обществен интерес".

С други думи, КЗК поставя репутацията си над необходимостта да бъде защитено здравето на столичани и предотвратено натрупването на отпадъци по улиците на София.

Този подход създава риск от реални хигиенни, санитарни и здравни последици за над 700 000 души, живеещи в засегнатите райони. В същото време Столична община разполага с ограничен времеви прозорец, в който трябва да осигури незабавни оперативни решения, за да не бъде допуснато ново задълбочаване на кризата.

Общината остава последователна в позицията си, че когато обществената безопасност, здравето и елементарната санитарна сигурност на град с два милиона жители са в риск, институциите са длъжни да действат незабавно и отговорно.

Столична община ще предприеме всички правни действия за защита на интереса на гражданите и за гарантиране на нормалното сметосъбиране във всички столични райони.