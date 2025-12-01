И граждани, и фирми в Добрич купуват пакети от евромонети, няма опашки

В Добрич физически лица и фирми още сутринта на 1 декември посещаваха клоновете на търговските банки, за да закупят пакети от евромонети, установи репортерска проверка.

За физически лица операцията трае около 10-ина минути, констатира още проверката. Комплектите за граждани и юридически лица струват съответно 20 лв. и 200 лв. За гражданите евромонетите са с обща стойност от 10,23 евро и в тях има 42 броя монети, а за юридическите лица пакетите са с 420 евромонети на стойност 102 евро. Всеки пакет съдържа всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро. При закупуването е задължително да се представи документ за самоличност, като има лимит - до два комплекта на лице. Фирмите също могат да се заредят с метални евро и евростотинки в оставащите дни до въвеждането на новата валута. За тях са предвидени по-големи пакети - с по 420 евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента. Съответно цената на комлекта е 200 лева.

„Има доста голям интерес за закупуване на пакети още през първия ден. Няма доставени големи количества, затова е желателно да се обслужват приоритетно клиентите на съответните банки От БНБ сме ограничени откъм доставен ресурс. Смятаме, че това ще бъде в първите дни, а впоследствие ситуацията ще се нормализира", казаха директори на банковите клонове. По техните наблюдения, пакетите купуват и физически лица, и фирми. Повечето клонове на банки продават пакети от евроменети на фирми по предварителни заявки. „До края на месеца даваме пакети по тези заявки. В момента не приемаме нови заявки. Указанията ни са, че след като свършат пакетите, които сме заявили, може да се правят нови заявки", заявиха от банков клон. Гражданите могат да си закупят до два пакета, но на място дават по един пакет с любезната покана да си купят втори след седмица.

Повечето от гражданите купуват пакетите повече от любопитство – да ги видят и пипнат, казват служители на гишетата. Някои дори отварят пакетите още в салона и ги разгеждат внимателно, добавят те.