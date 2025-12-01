Започва обследване на Околовръстното на Пловдив, движението ще е затруднено за 3 дни

Дейностите започват седмица след трагичната катастрофа, при която загина семейство

От днес, 1 декември до сряда, всеки ден след 19.30 часа ще се обследва Околовръстното на Пловдив, съобщават от МВР. Дейностите ще са в отсечката между кръговото за Пазарджик до това за Асеновград. Планирано е действията на експертите да бъдат в рамките на няколко часа. Екипи на сектор „Пътна полиция" са в готовност да подпомагат трафика и осигуряват безопасността на движението.

"До приключване на всички етапи от инспекцията съветваме водачите на моторни превозни средства да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, а по възможност да избират други маршрути на придвижване в посочените часови диапазони", казват от МВР - Пловдив.

Обследването започва седмица след трагичната катастрофа, при която загина семейство от Пловдив, а 7-годишното им дете беше в тежко състояние в болница.