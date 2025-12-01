Предлагат създаване на онлайн платформа "Не на насилието" за Пловдив и региона

По време на форума бяха обсъдени предложения за законодателни промени

Предлагат създаването на онлайн платформа "Не на насилието" за Пловдив и региона, в която ежедневно да се предоставя информация в подкрепа на жертвите на насилие.

Това стана ясно на кръгла маса по инициатива на Апелативната прокуратура в Пловдив. Събитието беше на тема "Не на насилието. Законът, мерките и ролята на институциите за защита на жертвите". В нея участваха съдии, прокурори, представители на общината, социалните служби, лекари, адвокати и неправителствени организации. Форумът се организира по инициатива на и.ф. апелативен прокурор на Пловдив Тихомир Стоев.

"Темата за насилието засяга цялото общество, а не само отделното семейство или пострадалите. Нашата цел е ефективно да прилагаме законите и механизмите за защита, което изисква ежедневни усилия на институциите, неправителствените организации, лекарите, общностите и гражданите. Когато сме обединени, ще бъдем чути и ще дадем повече смелост на онези, които се страхуват да споделят за проявената агресия спрямо тях", подчерта при откриване на кръглата маса Тихомир Стоев.

По време на форума бяха обсъдени предложения за законодателни промени, начина на координация и обмен на информация, както и достъпът до психологическа и медицинска помощ.

На срещата бяха оповестени и статистически данни за броя на досъдебните производства за престъпления, извършени в