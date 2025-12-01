Столичната община и АПИ ще продължат да поддържат без винетни такси определени пътища

Предстои подписване на споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Столичната община (СО), с което те предприемат съвместни действия да поддържат без винетни такси пътни участъци, които осигуряват достъп до населени места в административните граници на София. Това съобщиха от столичната администрация на сайта си.

След решение на Столичния общински съвет предстои подписване на споразумение за съвместно финансиране и поддръжка на републиканските пътища на територията на Столичната община. Така мярката да не се плаща винетка продължава да действа, пише БТА.

Миналата година АПИ и СО не подписаха споразумение, поради което имаше възможност да бъдат наложени винетни такси. Тогава от АПИ казаха, че в годините назад Околовръстният път е бил поддържан въз основа на споразумителни протоколи, на чиято база се поделят отговорностите по поддържането на трасето, а жителите на София са го използвали без да е необходима винетка, каквато се изисква за ползването на републиканска пътна мрежа.

В споразумението ще бъде уточнено кои пътни участъци преминават под поддръжката на общината, включително зимно почистване, както и финансовото участие на АПИ. Мярката цели облекчаване на транспорта на жителите на крайградските райони, за които досега достъпът до София се осъществяваше по републикански пътища, обект на винетни такси.

Републиканските пътища, обслужващи населени места в рамките на СО, са: с. Владая (район „Витоша“) – участък от път I-1, кв. „Суходол“ и с. Мало Бучино (район „Овча купел“), гр. Банкя и прилежащите му села – части от път III-189 и III-802, достъп до индустриална зона „Европа“ – участък от път I-8, с. Волуяк (район „Връбница“) – път II-81, с. Долни Богров и Горни Богров, с. Яна, с. Желява (район „Кремиковци“) – участъци от път I-1, с. Панчарево, с. Кокаляне и с. Долни Пасарел (район „Панчарево“) – път II-82, с. Железница и с. Плана – път II-181, гр. Нови Искър (район „Нови Искър“) – път II-16.

Изваждането на тези участъци гарантира свободно придвижване без необходимост от винетна такса за жителите, които всекидневно пътуват между кварталите и централната част на София, заявиха от СО.

С подписването на предстоящия протокол СО ще поеме поддръжката на определените участъци в рамките на града, а АПИ ще осигури дялово финансиране на необходимите дейности по ремонт и експлоатация. Мярката дава възможност за по-справедливо третиране на жителите на крайградските райони и по-ясно разпределение на отговорностите между държавата и общината, допълниха от столичната администрация.