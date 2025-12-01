КПП на 9 места ще има за протеста в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

За целта ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) на следните точки:

до комплекса Ларго, от страната на бул. "Мария Луиза"; при подхода към Конституционния съд, от страната на ул. "Триадица"; в района на ул. "Леге" и "Съборна" и изхода от двора на президентството; на ул. "Княз Александър I"; на бул. "Цар Освободител" срещу Националната художествена галерия; в Царската градина - зад Националната художествена галерия; в района на ул. "Московска"; на ул. "Сердика" и на ул. "Триадица"; на бул. "Александър Дондуков", преди кръстовището с ул. "Веслец".

На посочените места служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и др., съобщава БНР.