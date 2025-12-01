КПП на 9 места ще има за протеста в София

Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.
За целта ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) на следните точки:
- до комплекса Ларго, от страната на бул. "Мария Луиза";
- при подхода към Конституционния съд, от страната на ул. "Триадица";
- в района на ул. "Леге" и "Съборна" и изхода от двора на президентството;
- на ул. "Княз Александър I";
- на бул. "Цар Освободител" срещу Националната художествена галерия;
- в Царската градина - зад Националната художествена галерия;
- в района на ул. "Московска";
- на ул. "Сердика" и на ул. "Триадица";
- на бул. "Александър Дондуков", преди кръстовището с ул. "Веслец".
На посочените места служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и др., съобщава БНР.