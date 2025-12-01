ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Онлайн търговията не уби магазините, наеми растат ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21825157 www.24chasa.bg

КПП на 9 места ще има за протеста в София

2524
Протест под наслов "Свобода за политическите затворници" пред сградата на Народното събрание КАДЪР: Фейсбук/BG Elves

Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

За целта ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) на следните точки:

  1. до комплекса Ларго, от страната на бул. "Мария Луиза";
  2. при подхода към Конституционния съд, от страната на ул. "Триадица";
  3. в района на ул. "Леге" и "Съборна" и изхода от двора на президентството;
  4. на ул. "Княз Александър I";
  5. на бул. "Цар Освободител" срещу Националната художествена галерия;
  6. в Царската градина - зад Националната художествена галерия;
  7. в района на ул. "Московска";
  8. на ул. "Сердика" и на ул. "Триадица";
  9. на бул. "Александър Дондуков", преди кръстовището с ул. "Веслец".

На посочените места служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и др., съобщава БНР.

Протест под наслов "Свобода за политическите затворници" пред сградата на Народното събрание КАДЪР: Фейсбук/BG Elves

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България