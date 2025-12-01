ПП-ДБ и "Форум за демократично действие" подписаха споразумение за единна кандидатура за президент

Споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) („Демократи за силна България“, „Да, България“ и „Продължаваме Промяната“) и Форума за демократично действие (ФДД) беше подписано днес, съобщават от ПП-ДБ.

С подписването на документа се поема общ ангажимент демократичната общност да се яви на предстоящите президентски избори с единна кандидатура, около която да бъде консолидирана подкрепата за върховенството на правото, евроатлантическата ориентация на страната и борбата с корупцията.

Единната кандидатура ще бъде определена чрез честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес, основан на предварителни избори, които да дадат възможност за изразяване на волята на възможно най-широк кръг български граждани, се посочва в текста. Страните отправят покана към извънпарламентарните партии и гражданските организации от демократичната общност, които споделят ценностите на правовата държава, антикорупционната политика и евроатлантическата принадлежност на България, да се присъединят към процеса, пише БТА.

Преди няколко седмици в Сливен председателят на ДСБ Атанас Атанасов заяви, че преди Коледа предстои да бъде подписано споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори. По думите му, България има нужда от категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит. "Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност", посочи Атанасов.