Момиче загина, а други трима младежи са ранени при катастрофа край Русе (Снимки)

Тежка катастрофа между Мартен и Сандрово край Русе взе жертва, а други трима са трима ранени, съобщава "Русе Медиа".

Днес около 14:40 ч. е получен сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на четвъртокласния път между гр. Мартен и с. Сандрово /на около километър от Мартен в посока Сандрово/, където на прав участък лек автомобил „Опел" е напуснал пътя вляво и се е ударил последователно в две дървета.

Според първоначалната информация от беседите с участниците колата била управлявана от 18-годишен младеж, а с него са пътували три момичета на 17 и 18 години. Катастрофата край Русе Снимка: "Русе Медиа"

В резултат на удара една от пътничките е загинала, шофьорът и другите две момичета са транспортирани в болница в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ.

Едното от момичетата е в много тежко състояние, с черепно-мозъчна и гръдна травми и множество фрактури. Оперирано е по спешност. Другото момиче е с лицева травма и травма на краката, а момчето е с охлузвания.

Пробите на 18-годишния за алкохол и наркотични вещества са дали отрицателни резултати.