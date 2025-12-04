"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подготвяме новото поколение здравни специалисти

Медицински университет – Плевен уверено затвърждава позициите си като един от най-иновативните и динамично развиващи се университети в страната.

Рекорден интерес

За учебната 2025/2026 г. интересът към всички специалностите в направленията „Медицина”, „Фармация”, „Обществено здраве” и „Здравни грижи” е по-висок – доказателство за доверието на студентите към мисията и високия стандарт на обучение в университета.

Факултет „Здравни грижи“ обучава рекорден брой от 114 новоприети студенти в специалност „Медицинска сестра“. Тя и „Акушерка“ са защитени специалности.

Исторически старт

Част от академичната общност са и 40 студенти, приети в регулираната специалност „Ветеринарна медицина“, които след 5 години и половина ще се дипломират като първия випуск ветеринарни лекари.

Факултет „Ветеринарна медицина” е резултат от четиригодишна подготовка, включваща две успешни акредитации – на специалността и на факултета.

Това е важна част от визията на университета да изгради най-силния академичен център за медицински науки в Северна България. Разкриването на пети факултет в структурата на висшето училище е забележителна победа за дългосрочно развитие на образованието и науката, на икономиката, животновъдството и селското стопанство в целия регион

Модерен кампус, иновативна среда и високи академични стандарти

На 9 септември 2025 г. първите студенти по ветеринарна медицина прекрачиха прага на учебната база в Пордим. Факултетът е създаден с мисъл за бъдещо разширяване на приема при поддържане на висок стандарт на обучение.

Студентите имат достъп до модерно оборудвани аудитории и лаборатории, сред които зали за аутопсии, анатомични и микробиологични изследвания. Учебната дейност се разпределя между комплекса в Пордим, където ще бъде изградена клиника за едри животни, и Плевен, където е предвиден нов корпус, проектиран специално за нуждите на ветеринарномедицинското образование. Строителството му започва през декември, като в корпуса ще има и клиника за дребни животни. Проектът се финансира по програма „Развитие на регионите“ от Европейския съюз. – Снимка трима студенти с макет на кон

Технологии, които променят знанието

Всяка година Медицински университет - Плевен въвежда нови високотехнологични решения в обучението на студентите.

От 2025 г. университетът е първото висше училище, което внедри виртуална лаборатория за обучение по анатомия чрез технологии за добавена и смесена реалност. Лабораторията предоставя достъп до над 13 000 анатомични структури с подробни описания, подпомагащи задълбоченото разбиране на всички системи на организма. Предвидени са различни режими – за добавена и виртуална реалност, включително микромодели на мускулни влакна, кръвоносни съдове и тъкани.

Системата предлага режим за съвместни занятия и лекции в реално време с до 100 участници. Освен това позволява свързаност с образната диагностика и предоставя възможности за обучение на студенти по реални клинични случаи, както и за преоперативна подготовка на лекари.

Платформата съдържа и високореалистични 3D модели на всички анатомични системи – скелетна, мускулна, нервна, съдова, органи, микроанатомия и други. За обучаемите са интегрирани тестове с автоматично оценяване и статистически анализ.

Използването на добавена и виртуална реалност повишава ангажираността на студентите и им позволява значително по-бързо и лесно да усвояват човешката анатомия.

Световно признат център по роботизирана и минимално инвазивна хирургия

Телекомуникационният ендоскопски център на Медицински университет - Плевен функционира като специализирана обучителна и научноизследователска инфраструктура по минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия и телемедицина.

Центърът разполага с учебни амфитеатрални зали, снабдени с видеоконферентна система с възможности за телемедицина и телехирургия. Една от аудиториите функционира като първото за Източна Европа 3D студио за излъчване на хирургия на живо в 3D формат за нуждите на обучението. В експерименталната операционна зала се провежда обучение върху жива тъкан. Виртуалната зала разполага с последно поколение симулатори за трениране на уменията в минимално инвазивната и роботизирана хирургия на бъдещите хирурзи, гинеколози, ортопеди, уролози и гастроентеролози.

От 2024 г. Телекомуникационният център на Медицински университет - Плевен е акредитиран от Аmerican Сollege of Surgeons (Американския колеж на хирурзите) като специализиран обучителен институт, което е световен атестат за нивото на високотехнологичното обучение на студенти, специализанти, лекари и други здравни специалисти.

Мисия за бъдещето

Днес Медицински университет – Плевен е единственият академичен център в България, който предлага обучение по хуманна медицина, ветеринарна медицина и фармация, обединени от общата философия за единно здраве и модерна интердисциплинарност.

Със стратегическо развитие, високотехнологична инфраструктура и ангажираност към качеството, Медицински университет – Плевен подготвя новото поколение лекари, сестри, акушерки, фармацевти, ветеринарни лекари и здравни специалисти – професионалисти, които ще посрещнат нуждите на обществото.