Дара Екимова в последния момент отказа участие в Пловдив: Ситуацията в държавата е усложнена (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

3844
Дара Екимова. Кадър: Фейсбук

Днес със сигурност нямам глас за празник, имам граждански дълг, който е доста по-важен, каза певицата

С оглед болезнената и усложнена ситуация в държавата ни в момента и с оглед протестите, реших да отменя участието си във вашия град тази вечер. 

С тези думи певицата Дара Екимова се обърна към пловдивчани час преди да бъде запалена празничната елха в центъра на града. По план изпълнението ѝ щеше да е част от коледните празненства в Пловдив. 

"Има дни, в които не мога да пея. Днес със сигурност нямам глас за празник, имам граждански дълг, който е доста по-важен", каза Екимова. И добави, че съжалява, че няма да се види днес с почитателите си от Града на тепетата.

