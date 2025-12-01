Борислав Гуцанов поиска финансиране за нови домове за възрастни от ЕК

„Демографската криза и липсата на кадри са двете най-големи предизвикателства пред Европейския съюз и ако не заложим решения за тях, няма как да продължим напред." Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на двустранна среща с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату. Двамата обсъдиха проблемите, пред които са изправени държавите членки, и предизвикателствата, с които трябва да се справят.

Министър Гуцанов постави въпроса за осигуряване на европейско финансиране за изграждане на нови центрове за настаняване на възрастни хора. Осигуряването на качествени грижи и достойни условия на живот за възрастните за тях е един от приоритетите на министър Гуцанов.

„Можем да реновираме сгради с отпаднала необходимост и да ги използваме за настаняване на възрастни хора, които имат нужда от грижа", коментира министърът. Той разказа на Мънзату за последната инициатива на Министерството на труда и социалната политика, при която в България бяха разкрити пет нови центъра за настаняване на около 100 души точно в такива сгради.

Борислав Гуцанов и еврокомисар Мънзату разговаряха и за промени в европейското законодателство, които гарантират пенсионните права на гражданите, работили в повече от една държава от Съюза. „Трябва да осигурим справедливост. Не може един от основните приоритети при създаването на Европейския съюз да е свободното движение, а сега човек, който е работил в повече от една държава членка, да не може да осигури пенсионните права", заяви министър Гуцанов.

Той се срещна и с федералния министър на труда и социалните въпроси на Германия Бербел Бас. „В България в момента има 65 000 работни места, които са отворени благодарение на инвестиции от Германия. Важно е в тази сложна обстановка да запазим тези места", отбеляза Борислав Гуцанов.

От своя страна министър Бас заяви своята готовност да гарантира правата на българите в нейната държава: „Искам да предпазя българските работници и няма да толерирам тяхната експлоатация".

Двамата министри обсъдиха възможностите за запознаване на работниците с техните права.

Темата за правата на работещите беше в центъра и на разговора на Борислав Гуцанов с министъра на труда и социалното осигуряване на Кипър Янис Панайоту. Кипър поема председателството на Съвета на ЕС през януари 2026 г. Министър Гуцанов покани официално колегата си Панайоту в София.

Двамата обсъдиха приоритетите на кипърското председателство и общите инициативи на двете държави, които могат да намерят реализация.