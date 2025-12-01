Започна протестът срещу бюджета (На живо, снимки)

Започна поредният протест срещу Бюджет 2026. Той е под надслов "Няма да позволим да ни излъжат". Малко след 18 часа пространството пред парламента и Министерския съвет вече беше пълно, бързо се запълва и пред БНБ. Няма да позволим да ни излъжат! - протест срещу кражбите в бюджета Няма да позволим да ни излъжат! - протест срещу кражбите в бюджета Posted by Продължаваме Промяната on Monday 1 December 2025

Полицията проверява чантите на много от протестиращите преди да ги пусне до триъгълника на властта, където са построени две сцени от "Продължаваме промяната", от където звучи музика и се изказват говорителите на протеста. Пространството в изпълнено основно от млади хора, също като при миналия голям протест в сряда след заседанието на бюджетната комисия, на което минаха социалният и здравният бюджет.

Нови протести срещу първия ни бюджет в евро и ден преди новите преговори по него се очакват в цялата страна.

В София тази вечер ще има 9 контролно-пропускателните пункта, на които органите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжия, пиротехнически изделия, палки, боксове и други.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" настояват внесеният в Народното събрание бюджет да бъде оттеглен. Протестът е подкрепен и от други опозиционни формации – "Възраждане", МЕЧ и Алианс за права и свободи.

Започна протеста срещу бюджета Снимка: Георги Палейков Започна протеста срещу бюджета Снимка: Георги Палейков Започна протеста срещу бюджета Снимка: Георги Палейков

Десетки търновци се събраха пред съдебната палата, за да протестират срещу бюджета. Протестът затруднява трафика на една от най - натоварените точки в старата столица. Засилено е полицейското присъствие, но засега гражданите изказват недоволството си срещу управляващите мирно и без провокации.

Очаквайте подробности!