Омбудсманът: По-важно е да има широко обществено обсъждане за бюджета

„Този протест започна с инициатива на политически партии, в този смисъл не бих искала да коментирам конкретно протеста. За мен като омбудсман е по-важно да има широко обществено обсъждане какво предлага правителството като бюджет за следващата година. Това е от изключително важност за всички, най-вече за хората в уязвимо положение". Това каза омбудсманът на България Велислава Делчева в предаването „Още от деня" по БНТ относно актуалната ситуация около протестите и предложения проектобюджет за следващата година.

