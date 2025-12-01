ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестът в Пловдив блокира булевардите "Шести септември" и "Цар Борис III Обединител" (Снимки, видео)

Мая Вакрилова

[email protected]

2416
Пловдивчани вдигнаха плакати и развяха знамена на площада. Снимка: Мая Вакрилова
  • Събират подписка против бюджета, стотици се разписват

Площад "Съединение" е препълнен с протестиращи, които още в 18 часа се събраха да изразят недоволството си срещу подготвяния държавен бюджет.

Викове "Оставка" огласят пространството, веят се знамена. Тръгна и подписка против новата годишна финансова сметка, която ще е в евро и още в първите минути 300 се разписаха.

"Корупцията разяжда всичко, няма правосъдие и защита. Днес протестираме, за да покажем, че не сме съгласни с това, което става", заяви 23-годишната студентка Николета Николова.

"Ако приемат този бюджет, това ще бъде много зле. ДДС-то се вдига, осигуровките също - ще фалираме", заяви друга протестираща, която обясни, че имала малък бизнес.

Полиция охранява множеството, което действително е внушително. За да се избегнат инциденти, беше спряно напълно движението по бул. "Шести септември". 

Малко преди 18,30 ч. участниците излязоха на платното и буквално заляха булеварда. Минути след 19 ч. шествието тръгна от площада. Хората запяха химна, след което отново скандираха. В 19,30 ч. протестиращите вече бяха стигнали до Съдебната палата, като се отправиха по бул. "Цар Борис III Обединител" към тунела. Те преминаха през него викайки и надувайки свирки. През цялото време полиция следеше за реда.

Очаквайте подробности!

Стотици изпълниха площад "Съединение" в Пловдив.
Стотици изпълниха площад "Съединение" в Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова
Полицаи пазят протеста.
Полицаи пазят протеста. Снимка: Мая Вакрилова
Над 300 души се включиха в подписката.
Над 300 души се включиха в подписката. Снимка: Мая Вакрилова
Корупцията разяжда всичко, няма правосъдие и защита в тази държава, каза студентката Николета Николова.
Корупцията разяжда всичко, няма правосъдие и защита в тази държава, каза студентката Николета Николова. Снимка: Мая Вакрилова
Полицията блокира бул. "Шести септември".
Полицията блокира бул. "Шести септември". Снимка: Мая Вакрилова
Много млади хора се включиха в протеста.
Много млади хора се включиха в протеста. Снимка: Мая Вакрилова
Протестиращите се обявиха срещу бюджета.
Протестиращите се обявиха срещу бюджета. Снимка: Мая Вакрилова
Протестиращи заляха булевард "Шести септември".
Протестиращи заляха булевард "Шести септември". Снимка: Мая Вакрилова
Протестиращите стигнаха до бул. "Цар Борис III Обединител".
Протестиращите стигнаха до бул. "Цар Борис III Обединител". Снимка: Мая Вакрилова

Голямото шествие премина през Тунела.
Голямото шествие премина през Тунела. Снимка: Мая Вакрилова

