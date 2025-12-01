Кьовеши предаде на съд екскмета на Варна Портних за измама с пристанище. Той: ПП и ДБ й диктуват (Обзор)

Четирима обвинени от Европейската прокуратура за фалшиви документи и ремонт на несъществуващ рибарски обект

Бившият кмет на Варна Иван Портних и ексобластният управител Стоян Пасев станаха първите подсъдими от високите етажи на властта по разследване на Европейската прокуратура. Двамата, заедно с чиновници от Изпълнителна агенция “Морска администрация” ще застанат пред Софийския градски съд по обвинение за измама при ремонт на несъществуващо рибарско пристанище. Четиримата ще отговарят за фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация, за да може община Варна като бенефициент да получи 3,4 милиона евро. Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, каквото е едно от условията. На мястото, посочено от висшите чиновници като съществуващо пристанище, имало скали и пясък. Били

сглобени няколко понтона като плаващи кейове

с цел да се регистрира обектът като съществуващо пристанище. С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция “Морска администрация” парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище, но само по документи. Щетите за бюджета на ЕС са 2,8 милиона евро, а за бюджета на България - 675 хил. евро. Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и настоящ общински съветник Иван Портних и бившият губернатор Пасев могат да получат присъди от две до осем години затвор.

“Има десетки решения на Общинския съвет по темата, а за пристанището има документи от десетилетия назад. Всичко ще бъде показано. Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти на ПП-ДБ, един от които е Йоан Каратерзиян. Уволних съпругата му заради корупция. Той дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд. Въпреки конфликта на интереси той не беше отстранен от Теодора Георгиева. Публикацията на Европейската прокуратура е под диктовката на ПП-ДБ. В случая няма корупция и злоупотреба със средства.

Бяхме многократно проверени от всички

институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект”, написа Иван Портних във фейсбук след съобщението на Европейската прокуратура, че вече е подсъдим.

Случаят е докладван в офиса на Кьовеши от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Разследването е проведено от националната полиция у нас.

Въпреки нередностите от началото рибарското пристанище до Варна все пак е построено. Откриват го тържествено в края на 2020 г. Още тогава става ясно, че ще има проблеми с експлоатацията му.

Заради наносите плавателните съдове не могат да влизат до кейовете. Налага се удълбаване на морското дъно. Всъщност експерти са предупредили още преди да бъде построено, че мястото не става за пристанище, както и че планът е неадекватен.

Година и половина след откриването дълбочината на пристанището вече е по-малко от 20 см. Багери няколко пъти копаят дъното, но на следващата година

пясъците отново превземат подстъпите

към него. Похарчени са стотици хиляди левове допълнително. Въпреки това големите рибарски кораби срещат трудности да влизат там. При опит да акостира един от тях дори засяда и се налага спешно да го изтеглят с техника. В края на 2023 г. ветровете и бурното море разрушиха бронировка на рекламираното като най-модерно пристанище по Северното Черноморие.

За ремонта на ремонта бяха необходими 1,4 млн. лв. Проверка, наредена от новото ръководство на общината, показа, че елементите, които съединяват понтоните, са били по-къси от тези, заложени в проекта.