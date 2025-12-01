Благомир Коцев на работа след 146 дни в ареста и потвърди, че е бил заплашван (Обзор)

Задачите му - оперативка, промени в екипа му и запалване на коледната елха

След 146 дни отсъствие кметът на Варна Благомир Коцев се върна на работа в община Варна на рождения ден на съпругата си Камелия. В първия си работен ден той пристигна на работа пеша в 8,30 ч, а по пътя до общината поддръжници го спираха, за да го поздравят.

Идвам в добро настроение, доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм. През тези 5 месеца не съм загубил контакт с моя екип, има неща, които трябва да бъдат наваксани, и да влезем в нормален ритъм, каза кметът пред репортерите, които го чакаха пред общината.

Коцев за първи път публично потвърди, че преди ареста е бил заплашван да се присъедини към друга партия, но не даде подробности. Такава информация се появи през септември, когато той вече беше в ареста. В официалната му фейсбук страница тогава беше публикувано писмо, в което той разказва за натиск “да се снима под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание”. Пред изданието “Политико” пък разказва, че е бил притискан да напусне ПП-ДБ.

Първият му работен ангажимент беше понеделнишка оперативка от 10 ч, на която екипът му докладва какво са свършили през почти петте месеца, в които Коцев беше в ареста, и кои са спешните теми, с които трябва да се ангажира. А след чутото там планирал да преосмисли част от управленската си политика и как да се промени диалогът в общината, както и как да продължи да търси сътрудничество със силно фрагментирания общински съвет. Разкри още, че предстоят и промени в екипа му. Малко след това беше обявен и един от първите му публични ангажименти - ще присъства на запалването на коледната елха на 6 декември.

В неделя една от свидетелките срещу Коцев - бившата общинска служителка Биляна Янкова, съобщи, че е подала сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия и Комисията по финансов надзор, че

даренията за гаранцията от 200 хил. лв. за Коцев представляват

злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари. Кметът обаче не бил изненадан и го нарече “инструмент за дискредитиране на свободните хора и администрацията”. Закани се и да заведе дела за лъжесвидетелстване.

Атаката ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент. “Свидетелката” е човек, който е уволнен от мен и за когото има подадени сигнали за злоупотреби без никаква реакция от страна на институциите, каза Коцев.

Съпругата му Камелия пък на 10 декември заминава на лечение в Германия. Именно това беше и един от аргументите на съдията да го пусне от ареста срещу гаранция - няма кой друг да гледа двете им малки деца. Разказа, че

жена му преживява неописуема травма,

която рефлектирала и върху здравето ѝ. На този етап за него не било на дневен ред да е кандидат за президент на десните, каквито спекулации се появиха последните дни. Коцев беше пуснат от ареста в петък сутринта, след като прекара там 142 дни и смени няколко килии в София и Варна, стигна и до затвора. На седмия опит да бъде освободен, Окръжният съд във Варна го пусна срещу гаранция от 200 хил. лева. Коцев беше обвинен за участие в престъпно сдружение за подкупи. Негови поддръжници събраха парите за гаранцията за една нощ в две дарителски кампании, организирани от актьора Филип Буков и депутата Манол Пейков.