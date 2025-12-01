Проф. Пимпирев: Антарктида е континентът на бъдещето и България е там

Антарктида е континентът на бъдещето и България е там, каза директорът на Националния център за полярни изследвания (НЦПИ) проф. Христо Пимпирев при отбелязването на Международния ден на Антарктида в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той откри празничното събитие, организирано от Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС България), съобщава БТА.

Събитието се състоя в зала „Яйцето“ на университета и събра студенти, ученици, преподаватели и учени, които се запознаха с актуални изследвания и дейности на българските полярни експедиции. „Сърцето ми се пълни, когато виждам тази пълна зала“, каза проф. Пимпирев. Той подчерта, че „младите хора, които са тук днес, ще бъдат онези, които ще работят и живеят на българската база на остров Ливингстън“.

В словото си проф. Пимпирев определи Антарктида като уникален континент и място без злоба, без граници, без паспорти и без пари. Той покани присъстващите на 4 декември на представянето на новата книга „Антарктида - история, природа, българските полярници“, написана съвместно с фотографа и журналист Иглика Трифонова.

"Няма бъдеще без минало", отбеляза Трифонова, като посочи, че в книгата читателите ще се запознаят с историята на българските полярни мисии и други интересни факти. Тя акцентира върху ролята на Асоциацията на младите изследователи като международна мрежа, която "отваря врати към науката, международното сътрудничество и опазването на Антарктида".

В рамките на събитието взеха участие гл. ас. д-р Ралица Събева, доц. д-р Аспарух Камбуров, гл. ас. д-р Гергана Георгиева, гл. ас. д-р Стефан Велев, доц. д-р Дочо Дочев, д-р Деница Апостолова, гл. ас. д-р Снежана Русинова, доц. д-р Весела Евтимова, доц. д-р Любомир Кендеров, инж. д-р Петър Сапунджиев и Виктория Петкова, които представиха свои изследвания и опит от ледения континент. Беше прожектиран и новият документален филм "Експедиция Антарктика" на Живко Константинов.

На 1 декември 1959 г. във Вашингтон е подписан договор, чиято цел е да регулира международните отношения на единствения континент на Земята без местно население - Антарктида. Първоначално т.нар. Антарктически договор е подписан от дванадесет държави, чиито учени активно извършват изследвания на континента по време на Международната геофизична година (1957-1958). Влизането му в сила е през 1961 г. и оттогава се присъединяват много държави, сред които и България.

Антарктическата договорна система, включваща Антарктическия договор и свързани с него споразумения, разрешава територията да се използва само за мирни цели. На континента могат свободно да се извършват научни изследвания, чиито резултати се обменят между държавите. Забранени са военни дейности и ядрени опити. Опазването на околната среда е задължение за страните по договора, а доброто международно сътрудничество е в интерес на всички.