Поколението Z опасно зад волана – чати и се снима, докато шофира

24-годишният Джуней Дюлгеров уби семейство в Пловдив, докато търси изпуснатия си телефон

Шофьорите, родени между 1996 и 2009 г. от т.нар. поколение Z, прекарват почти половината от времето си зад волана, гледайки в телефона си. Това показват проучвания, насочени към младежите с книжка в Европейския съюз и САЩ. Според данните момичетата и момчетата си позволяват да чатят, да изпращат снимки и файлове и дори да си правят селфита не само докато чакат на червен светофар, но и докато шофират автомобилите си.

Именно заради изпуснат телефон на 24 ноември 24-годишният Джуней Дюлгеров удари челно с камион семейство в насрещното платно на околовръстния път на Пловдив. При сблъсъка загинаха трима души - 43-годишната Мария, нейният 42-годишен съпруг Тодор и 14-годишната им дъщеря. След катастрофата медиците се бориха за живота на по-малката им 7-годишна дъщеричка. Днес момичето вече е в стабилно състояние и в съзнание.

В съдебна зала стана ясно, че Джуней Дюлгеров има множество нарушения на пътя въпреки краткия си стаж зад волана, а според прокуратурата вероятната причина за ужасяващия сблъсък е разсейване заради изпуснато между седалките мобилно устройство.

Тревожни данни за ЕС сочат, че младите шофьори като Дюлгеров прекарват средно 40% от всяко пътуване с кола, гледайки в телефона си. Правят го, въпреки че осъзнават колко опасно е разсейването зад волана. В проучвания се отбелязва още, че родителите учат синовете и дъщерите си колко важно е да са съсредоточени в автомобилите си. Въпреки това обаче те си позволяват да рискуват, сигурни, че ще могат да реагират светкавично бързо, ако се наложи.

Проверка показва, че в над 35 американски щата вече са забранили използването на телефони от шофьори до 21 г. В различните щати действат различни ограничения - в някои например е позволен разговор по мобилното устройство чрез високоговорител само ако то е свързано с колата и не се преминава в близост до училище.