ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Пд) обяви новия си спортен директор

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21826091 www.24chasa.bg

Пловдив засия коледно, площадът е препълнен от деца, родители и възрастни (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

1652
Стотици дойдоха на площада за запалването на светлините на елхата.

Чудесата са възможни, когато сме обединени и вярваме в доброто, каза кметът Костадин Димитров

Хора, много хора – деца, родители и възрастни, отброиха от 10 до 0 и светлините на коледната елха в Пловдив грейнаха. Стотици изпълниха главната улица и площад "Стефан Стамболов" за празника.

Духов оркестър "Пловдив" с диригент Николай Гешев създаваше настроение с коледни парчета. Децата полудяха, когато се появи актьорът Стоян Сърданов, преобразен за поредна година като Дядо Коледа. Първоначално светлините бяха приглушени, виждаха се само участниците от Хора на момчетата, които изпяха знаменитата "Тиха нощ, свята нощ".

Чудесата са възможни, когато сме обединени и вярваме в доброто, каза кметът Костадин Димитров.
Чудесата са възможни, когато сме обединени и вярваме в доброто, каза кметът Костадин Димитров.

Кметът Костадин Димитров поздрави всички, като увери, че тази години градът е богато украсен с много сцени и настроение.

"Декември отново ни събира в сърцето на Пловдив. Тези дни ни напомнят колко е важно да бъдем заедно, да даряваме топлина и човешко присъствие. Рождество Христово ни напомня, че чудесата са възможни, когато сме обединени, когато вярваме в доброто. Тази Коледа ще е различна. Пловдив е по-добре украсен - от началото Малката главна чак до ледената пързалка, която тази година е още по-голяма", обяви той.

Щом грейнаха светлините на елхата, последваха празнични фойерверки. Децата се радваха, а родителите им снимаха. Светещи арки създават настроение по главната улица. Множеството се отправи с шествие към централния площад под звуците на духов оркестър, където се открива "Коледа в Пловдив" с концерт.

Дядо Коледа поздрави пловдивските деца.
Дядо Коледа поздрави пловдивските деца.
Елхата в Пловдив светна с празнични илюминации.
Елхата в Пловдив светна с празнични илюминации.
Актьорът Стоян Сърданов и тази година се превъплъти в Дядо Коледа.
Актьорът Стоян Сърданов и тази година се превъплъти в Дядо Коледа.
Хорът на момчетата изпълни коледни песни.
Хорът на момчетата изпълни коледни песни.
Коледни арки блестят по главната улица на Пловдив.
Коледни арки блестят по главната улица на Пловдив.

Празнични арки по главната създават настроение.
Празнични арки по главната създават настроение.
Празничната елха в Пловдив светна.
Празничната елха в Пловдив светна.
Фойерверки озариха небето на Пловдив.
Фойерверки озариха небето на Пловдив.
Хора от всички възрасти дойдоха за старта на коледните тържества в Пловдив.
Хора от всички възрасти дойдоха за старта на коледните тържества в Пловдив.
Кметът Костадин Димитров обеща по–различна Коледа на пловдивчани.
Кметът Костадин Димитров обеща по–различна Коледа на пловдивчани.
Децата от Хора на пловдивските момчета и тази година бяха блестящи.
Децата от Хора на пловдивските момчета и тази година бяха блестящи.

Стотици дойдоха на площада за запалването на светлините на елхата.
Чудесата са възможни, когато сме обединени и вярваме в доброто, каза кметът Костадин Димитров.
Дядо Коледа поздрави пловдивските деца.
Елхата в Пловдив светна с празнични илюминации.
Актьорът Стоян Сърданов и тази година се превъплъти в Дядо Коледа.
Хорът на момчетата изпълни коледни песни.
Коледни арки блестят по главната улица на Пловдив.
Празнични арки по главната създават настроение.
Празничната елха в Пловдив светна.
Фойерверки озариха небето на Пловдив.
Хора от всички възрасти дойдоха за старта на коледните тържества в Пловдив.
Кметът Костадин Димитров обеща по–различна Коледа на пловдивчани.
Децата от Хора на пловдивските момчета и тази година бяха блестящи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България