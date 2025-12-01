TIRоризмът се завърна – четирима убити след инциденти с камиони за ден, сред тях и полицай (Обзор)

Трагедиите са по околовръстните шосета, АПИ иска да ги спират за празниците и уикендите

Тирове убиха трима души за 24 часа и станаха причина за смъртта на четвърти - полицай, който отишъл на произшествие с прегазен мъж от камион. Униформеният е пометен от джип на местопроизшествието. Според статистиката той е първият загинал на пътя работник от 3 г. насам (виж по-долу).

Начало на черната серия дадоха няколко тира, минали през пешеходец, без да спрат. Той лежал на отсечката между ботевградските села Скравена и Новачене, след като го блъснала кола. Разследването установило първия шофьор, блъснал човека, а записи от камери на АПИ показали, че няколко тира са минали през мъжа, без да спрат. Смъртта на пешеходеца е констатирана от екип на Спешна помощ. Водачът на колата, която го е блъснала, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици. Пробите му са отрицателни. Още не се знае дали лекият автомобил или тир е причинил смъртта на жертвата. Катастрофата в Габрово бе между тир и бус.

В понеделник следобед шофьор на бус загина, след като го блъсна тир на околовръстното шосе в Габрово. Той починал на място, а водачът на тира е в болница с опасност за живота. Малко по-рано същия ден тир прегазил и убил пешеходец на северната тангента в София. На място е изпратен екип на специализираните полицейски сили, за да запазят периметъра около произшествието и да отбиват автомобилите. Шофьор с БМВ Х3 обаче карал твърде бързо, за да реагира, и помел патрулката с единия от полицаите. Униформеният загинал на място. Ударът станал около 4,20 ч сутринта.

“Полицаят е вършил служебните си задължения, като е отклонявал движението от скоростната тангента към бул. “Рожен”, за да бъде обезпечен огледът на първата катастрофа със загиналия пешеходец”, обясни зам.-шефът на столичната Пътна полиция Владимир Иванов.

Водещата версия е, че шофьорът на БМВ-то е заспал зад волана заради ускорението на колата, липсата на спирачен път и криволиченето на автомобила, преди да се забие в полицейската кола. Виновникът има 6 глоби за скорост, за шофиране без колан, липса на аптечка и неспазване на знаци и маркировка.

Поредицата смъртоносни инциденти с тирове се случва само 6 дни след трагедията на околовръстното шосе в Пловдив, когато шофьорът на тир Джуней Дюлгеров уби семейство с камиона си. Загинаха баща, майка и дъщеря им на 14 г. Другото дете на семейството е в болница с опасност за живота.

8 месеца минаха и смърттта на Сияна. Колата на дядо ѝ, в която детето се е возило, също беше пометена от тир. Шофьорът Георги Александров, както и Джуней Дюлгеров се оказаха рецидивисти на пътя. 24-годишният Джуней има 2 г. стаж зад волана, а за това време е с 20 фиша и 10 наказателни постановления за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Преди две седмици АПИ публикува проект на заповед, според която преди, по време и след официалните празници и почивни дни догодина се спира движението на всички превозни средства над 12 тона през пиковите часове. Забраната се отнася за “Тракия”, “Хемус” и “Струма” плюс участъка от главен път I-1 в област Благоевград, който е продължение на “Струма”. Според експерти забраната създава по-голям проблем за безопасността, защото водачите, след като са стояли 4 или 8 часа, бързат да наваксат и карат още по-бързо. Още през 2008 година “24 часа” поде кампанията “Без TIRоризъм”, която имаше за цел да забрани движението на камиони през почивните дни и празниците.

Загиналият полицай след поредния инцидент с тир е първият работник, починал на пътя от септември 2022 г. насам. Тогава служител на местното пътно управление бил пратен да сложи знак близо до Пловдив. Блъснал го каналджия, който бягал от полицията. През следващите 2 години има само ранени работници на пътя - 15 за 2024 г. и 16 през 2023-а. От началото на тази година до септември ранените са 12. Това е с 4 повече от същия период на 2024 г., сочат данните на МВР.

Прегазеният от тир мъж на Северната тангента в София е 46-ият пешеходец, който е загинал от началото на годината. Това е почти двойно намаление спрямо 2024 г., когато жертвите са били 82. Ранените обаче са 1165, което е със 7 повече от м.г. От МВР отчитат и спад на всички загинали в катастрофи шофьори, пътници и пешеходци - те са 414, или с 12 по-малко от 11-те месеца на 2024 г.

Катастрофите с тирове пък са 465 до септември. 15 са загиналите шофьори на камиони.

За същия период през миналата година пътните инциденти с тирове са 490 с 21 загинали шофьори.