Риск за 700 хиляди софиянци обяви общината – КЗК спря още един договор за почистване, вече 5 района в криза с боклука (Обзор)

Комисията обаче пусна поръчката за зимното чистене на Витоша

Здравето на над 700 хиляди столичани е поставено под риск заради криза с боклука.

Това предупредиха от Столичната община, след като Комисията за защита на конкуренцията спря искането на “Московска” да сключи договор с турския консорциум “Норм Санаи” за чистенето на “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Криза с боклука вече има в други 5 района.

От Столичната община обявиха, че ще обжалват това решение. “КЗК поставя репутацията си над необходимостта да бъде защитено здравето на столичани и предотвратено натрупването на отпадъци по улиците на София. Този подход създава риск от

реални хигиенни, санитарни и здравни последици

за всички живеещи в засегнатите райони. В същото време Столична община разполага с ограничен времеви прозорец, в който трябва да осигури незабавни оперативни решения, за да не бъде допуснато ново задълбочаване на кризата”, заявиха от там.

Общо 7 бяха позициите в мегапоръчката за чистене на столицата през следващите 5 г. Общината обяви решения за 5, но с изключение на зоната, в която влизат “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, другите 4 бяха прекратени с мотиви липса на конкуренция и поискани високи цени.

Единствен цена под прогнозната даде турския консорциум “Норм Санаи” за трите района и общината имаше намерение да сключи договор. И тъй като постъпиха 2 жалби - на “Нелсен Чистота” ЕООД и на ЗМБГ ЕООД, от екипа на кмета

поискаха от КЗК да възложат дейностите чрез предварително изпълнение

Според комисията обаче общината не е предоставила договора по предходната процедура, не било изрично ясно кога изтича предишният договор - на 12 декември или на 7 януари догодина, нито дали е бил удължен. Освен това високата прогнозна стойност - над 59,9 млн. лв. без ДДС, и 5-годишният срок на изпълнение изисквали гаранция, че “тези публични средства ще бъдат разходвани въз основа на законосъобразен избор на изпълнител”. А такава не била налице при висящо производство по обжалване.

Иначе КЗК отхвърли две жалби на фирма “Жорент” по процедурата за покупка на 4 камиона с надстройка, позволяваща вдигане на контейнери. Те са нужни на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), което в кризата пое събирането на боклука в засегнати квартали. Фирмата обжалваше и обявяването на процедурата, и прекратяването ѝ, но комисията намери, че не е е доказала качеството си на заинтересовано лице - нито е участвала в обществени поръчки, нито има сключени договори с възложители.

Процедурата за покупка на сметоизвозващи камиони беше обявена с цел увеличаване на капацитета на СПТО, което се превърна в гръбнака в преодоляването на извънредната ситуация с боклука в София.

От понеделник кризата обхвана още 3 района , така временна организация за вдигането на кофите вече има в общо 5. Първо бе обявена в “Люлин” и “Красно село” - на 5 октомври. Двата големи района вече се чистят от общинското дружество “Софекострой”. Това позволи от 1 декември СПТО да се премести в “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, които също останаха без чистачи поради изтекли договори.

5 големи и 6 по-малки камиона влзоха там в първия ден от кризата, а за нормалното обслужване на районите са нужни 14 камиона. Общината уверява, че тази седмица ще пристигнат още 6. Осигурени са и средства, с които трите района да си купят допълнителна техника.

“Три големи камиона работят паралелно в кварталите “Хаджи Димитър”, “Сухата река” и “Левски”, за да осигурят сметоизвозване. Макар районните администрации да нямат преки правомощия по тази дейност, в “Подуяне” правим всичко по силите си, за да подпомогнем процеса и да гарантираме максимално плавен преход”, написа във фейсбук районният кмет Кристиян Христов. Създадена е ясна организация, увери и кметът на “Слатина” Георги Илиев.

От общината призовават хората

да изхвърлят разделно

и в следващите 2 седмици да не оставят едрогабаритни отпадъци в сивите кофи.

Още едно решение за София взе КЗК - разреши предварителното изпълнение на обществената поръчка за зимната поддръжка и почистването на пътищата в природен парк “Витоша”. Процедурата бе обжалвана от “Консорциум Еко Сфера 2025”, но комисията е уважила искането на общината и допуска сключване на договор, тъй като са предоставени “релевантни, ясни и убедителни доказателства”.