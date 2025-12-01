Бяла стая и методика от 170 страници ще помагат при разследването на катастрофи (Обзор)

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов увери, че започват обучения

Бащата на Сияна благодари на следствието за бързото досъдебно производство

Автомобилите, причинили катастрофи, ще се изследват в т.нар. бяла стая - помещение, оборудвано с модерни технически средства. Това е само един от новите моменти, залегнали в актуализираната методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, разработена от Националната следствена служба. Тя беше представена в столичната Съдебна палата от говорителя на националното следствие Мариан Маринов. Документът е от близо 170 страници и разглежда в детайли всички въпроси, които трябва да се изяснят при произшествие на пътя, като е приложена и практиката на ВКС.

При представянето са присъствали Кирил Добрев, който е председател на комисията по транспорт в парламента, зам.- министърът на правосъдието Стоян Лазаров, Тони Тодоров - зам.-министър на МВР, Димитър Недялков - зам.-министър на транспорта, прокурори, представители на Пътна полиция, АПИ, както и близки на загинали, обединени в сдружение “Ангели на пътя, бащата на Сияна - Николай Попов и експерти.

“Бялата стая съществува отдавна в Европа. Тя представлява помещение, което е боядисано в бяло, защото всяка част от автомобила е с различен цвят и когато се правят снимки, ясно изпъкват дефектите”, обясни Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Според Мариан Маринов методиката ще помогне разследващите да

стартират с качествен оглед

В нея се разясняват всички видове престъпления по транспорта, кой е компетентният орган да ги разследва, какъв е предметът на доказване, как започва разследването, как се извършва оглед на местопроизшествието.

Подробно са описани, включително с илюстрации, схеми и снимки, обстоятелствата, следите и веществените доказателства, на които да се обърне внимание при огледа на катастрофа заради особената им доказателствена стойност. Внимание е отделено на първоначалните действия по разследването и за това как се провеждат разпити и се назначават експертизи по дела за катастрофи.

Целта е да се подпомогнат органите на МВР, следствието и прокуратурата при разследването на този вид престъпления, събирането и проверката на доказателствата, както и за квалификацията на извършените деяния. В методиката се прави и преглед на актуалната съдебна практика по дела за катастрофи.

Мариан Маринов обясни, че документът съдържа и чисто практическа, и юридическа част, така че да се създаде единен стандарт за разследване на катастрофите, като крайната цел е постигане на справедливи присъди.

Методиката е изготвена след поредица от срещи в последните две години на близки и роднини на загинали при катастрофи с ръководствата на прокуратурата, националното следствие, представители на държавни институции, професионални организации и експерти по пътна безопасност.

По време на събитието Красимир Арсов, баща на Филип Арсов, който през септември 2023 г. загина на пешеходна пътека в центъра на София, ударен от шофьор с над 2 промила алкохол в кръвта, благодари на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за ангажираността към проблемите на близките на загиналите и пострадалите и за спазеното обещание методиката да бъде актуализирана своевременно. “С действията си настоящият ръководител на прокуратурата

показа как всяка институция трябва да действа по проблеми, които засягат всички,

не са политически, а са общочовешки. Той пое един ангажимент и го спази. Всички институции трябва да се научат да работят така - стегнато, ясно, професионално”, каза Красимир Арсов.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който също е присъствал на представянето, посочил, че целта е тя да послужи като основа при разследването на тежките катастрофи със загинали и пострадали. Щели да бъдат организирани обучения на прокурори, следователи и служители на МВР. Бащата на Сияна - Николай Попов, благодари на националното следствие за бързото и качествено разследване. “Ако те не бяха, делото щеше да отлежава в някоя прокурорска стая в Плевен”, отбеляза той. Николай Попов засегна и темата с поисканата оставка на шефката на ВКС Галина Захарова, за което са се подписали 22 хил. души. “Имам право да искам, защото съм платил най-високата цена”, посочи той. Тази седмица щял да има среща с ръководството на ВКС.

