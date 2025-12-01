Люлки в Княжеската градина, велополигон и пъмп трак: 286 идеи на граждани се борят за 5 млн. лв. (Обзор)

Гласуването е до 14 декември

Ремонт на тротоари, подлези, детски площадки, чешми и улично осветление, но и изграждане на паркове, поставяне на обществени тоалетни или съоръжения за игра на децата - например люлки в Княжеската градина. Това са част от 286-те проекта на граждани и неправителствени организации, които се състезават в инициативата “Решава София”. Чрез нея Столичната община финансира реализацията на граждански идеи за града, като хората чрез гласуване избират кои проекти да получат средства. Тази година са отпуснати 5 млн. лв.

Гласуването е от 1 до 14 декември. Поради проблем с интеграцията с електронната автентикация обаче в понеделник гласуването за някои бе възпрепятствано. Оказа се, че новорегистрирани потребители не можеха да гласуват няколко часа, тъй като нямаха възможност да попълнят ПИК на НАП или НОИ, или да ползват е-подпис.

Според регламента всеки може да даде вот за общоградските проекти и за тези от района, в който има адресна регистрация. Тази година подадените градски проекти са 14, като те могат да получат финансиране между 200 и 500 хил. лв. Сред предложеният са ремонт на подлеза на булевардите “България” и “Т. Каблешков”, център за масов спорт в Южния парк, крайречен парк, асфалтов пъмп трак и полигон за велоумения и ремонт на двора на 36-о СУ.

272 са подадените проекта с местно значение, като те могат да бъдат финансирани с между 10 и 200 хил. лв. Най-много - 24, са подадени от район “Овча купел”, следван от “Кремиковци” и “Нови Искър” - с по 18. Спечелилите проекти ще бъдат обявени на 22 декември.

През 2024 г. инициативата бе с рекордния бюджет от 5,3 млн. лв. Подадени бяха над 370 проекта, а избраните за изпълнение от софиянци - 77,71% от одобрените идеи в момента се реализират. До края на годината трябва да бъдат завършени 4 детски площадки, открита сцена, нов обществен паркинг и др.