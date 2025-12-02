Как да разпознават фейк, учат по български, по философия – теми за екология и правата на човека

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Концепции за промяна в учебните програми по 9 предмета предлага за обсъждане министерството на образованието

Как да разпознават фалшивите новини - това ще учат вече децата.

Формирането на умения за извличане, анализиране, тълкуване и критично оценяване на информация с цел предпазване от дезинформация е заложено в новата концепция за промяна на учебната програма по български език и литература, публикувана за обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката.

Промени са предвидени и в програмите по философия, физика, биология, химия, информационни технологии, география, история, гражданско образование, изобразително изкуство. Бележки, становища и предложения по проекта могат да се изпращат към дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” на МОН до края на февруари.

В програмата по български език и литература е записано още, че

използването на изкуствения интелект и технологиите трябва да е балансирано,

доколкото чрез тях намират почва дезинформацията и пропагандата, влияят на психиката и на интелекта. Затова трябва да се възпитава критично мислене.

Формиране на ценности и нагласи към родния език, както и ценностно отношение към националната литература са сред акцентите по БЕЛ.

Идеята е добре познато старо. От няколко години говорим темите на уроците да са формулирани проблемно. Не просто Пенчо Славейков, “Спи езерото”, а природата като израз на душевно състояние. Така децата виждат смисъла защо го учат.

Така коментира промяната в програмата по български език и литература Нели Рашева, учител в столичното 51-о средно училище “Елисавета Багряна”. Тя е доволна, че с промените

ще има повече време за упражнения и затвърждаване

Няма смисъл от препускане по учебната програма, ако не отработиш всичко, което си взел с децата. Положително е и включването на уроци по медийна култура, за да могат да различават докъде са фактите и откъде започва личната оценка на пишещия, как може да се представи желаното като реалност и да се обработи общественото мнение.

Добре е, че българският не се учи като самоцел, а за да се изработят ефективни комуникативни модели - да могат сами да напишат мотивационно писмо, благодарствено писмо след интервю, да се научат, че в интервю може да не е само събеседване, а да съдържа и конкретна задача, защото, буквално преведено от английски, означава взаимен оглед, коментира Рашева.

Промените в програмата по философия предвиждат включване на актуални теми, свързани с глобализацията, екологията, правата на човека и технологиите.

Програмата по история ще е по-рамкова, макар да се запазват традиционните исторически периоди и теми в тяхната хронологическа последователност и надграждане - история на древните цивилизации, Средновековието, Българското възраждане, новата и съвременната история, както и акцентите върху националната история.

Критичното мислене с активно участие

е залегнало и в програмата по география. За да се индивидуализира обучението по предмета, както и учениците да се мотивират да учат активно, се предвижда използването на геопространствени технологии и изкуствен интелект при теренни изследвания, анализ на пространствени зависимости, моделиране,

работа с цифрови карти, спътникови изображения

и бази данни.

Експертите на МОН отчитат, че настоящите програми по физика и астрономия се нуждаят от цялостна промяна, защото в сегашния си вид са с голям акцент върху механичното възпроизвеждане. Поставят основния си фокус върху въпроизвеждане на факти, понятия и формули вместо върху дълбокото разбиране на физичните закономерности и връзките между тях.

Физика и астрономия е не само природна наука, но включва етични, философски и социални разбирания за

мястото на човека във Вселената,

за отговорността пред природата, за сътрудничеството и за научната истина. Затова чрез обучението по предмета целенасочено трябва да се развиват ценностни нагласи и социално-емоционални компетентности като упоритост, устойчивост, саморегулация, сътрудничество, свързани с процеса на придобиване на физичните знания за технологиите, енергетиката и устойчивото развитие.

Сред акцентите в програмата по изобразително изкуство е осъвременяване на учебното съдържание чрез включване на теми, свързани със съвременната визуална култура,

дигиталните изкуства, дизайна, фотографията

и мултимедийните форми. Друг фокус е интегриране на новите технологии, използване на дигитални инструменти, графични програми и др.