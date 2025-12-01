С "Приказка в небето" запалиха коледните светлини във Велико Търново

Феерия от въздушна акробатика и ефектни картини върху сградата на общината наблюдаваха стотици деца и техните родители във Велико Търново . Спектакълът "Приказка в небето" бе вълшебство, с което грейната коледните светлини в старата столица. За събитието и детския празник главната улица "Васил Левски" се превърна в пешеходна зона.

Веднага след това отвори врати и традиционният Коледен базар в парк „Марно поле", който посреща посетителите си с коледен флашмоб, празнично настроение, вкусни предложения и разнообразни идеи за подаръци.

Временната организация на движението в централната част на Велико Търново е в сила и за утре вечер, когато акробатичното шоу ще бъде показано още веднъж.

Главната улица „Васил Левски" се затваря и става пешеходна на 2 декември от 17:30 до 19:00ч., когато отново ще бъде представена въздушната акробатика.

Обходният маршрут за градския транспорт е по ул. „Христо Ботев", кръгово кръстовище при Летния театър", ул. „Седми юли" и ул. „Бачо Киро". Автомобилният трафик може да използва и улиците край парк „Марно поле", посочват от местната управа.