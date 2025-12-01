ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Пд) обяви новия си спортен директор

С "Приказка в небето" запалиха коледните светлини във Велико Търново

Красиво въздушно шоу за пръв път възвести запалването на коледните светлини във Велико Търново Снимка: Авторът

Феерия от въздушна акробатика и ефектни картини върху сградата на общината наблюдаваха стотици деца и техните родители във Велико Търново . Спектакълът "Приказка в небето" бе вълшебство, с което грейната коледните светлини в старата столица. За събитието и детския празник главната улица "Васил Левски" се превърна в пешеходна зона.

Веднага след това отвори врати и традиционният Коледен базар в парк „Марно поле", който посреща посетителите си с коледен флашмоб, празнично настроение, вкусни предложения и разнообразни идеи за подаръци.

Временната  организация на движението в централната част на Велико Търново е в сила и за утре вечер, когато акробатичното шоу ще бъде показано още веднъж.
Главната улица „Васил Левски" се затваря и става пешеходна на 2 декември от 17:30 до 19:00ч., когато отново ще бъде представена въздушната акробатика.
Обходният маршрут за градския транспорт е по ул. „Христо Ботев", кръгово кръстовище при Летния театър", ул. „Седми юли" и ул. „Бачо Киро". Автомобилният трафик може да използва и улиците край парк „Марно поле", посочват от местната управа.

Красиво въздушно шоу за пръв път възвести запалването на коледните светлини във Велико Търново
Стотици деца аплодираха спектакъла
Красиво въздушно шоу за пръв път възвести запалването на коледните светлини във Велико Търново
