Румен Радев: Оставка и предсрочни избори!

Оставка и предсрочни избори, поиска президентът Румен Радев, след като се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи тази вечер пред централата на ДПС. Сблъсъците и вандализма от страна на момчета от футболни агитки продължават.

Искането си Румен Радев направи пред статус във фейсбук.

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.

Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.

Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.

Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа Румен Радев.

Румен Радев СНИМКА: Прессекретариат на президентството

