Ивайло Мирчев: Незабавна оставка на Даниел Митов

Даниел Митов трябва незабавно да подаде оставка заради неадекватните мерки на полицията по време на протеста и допускането на безредици.

Това поиска Ивайло Мирчев от ПП-ДБ в ефира на Нова телевизия, след като след мирния протест в София се стигна до безредици пред централата на ДПС.

"Трябваше да звъня на министър Даниел Митов за да работи полицията. Звънях и на Бойко Борисов, но му казах неща, които не са за пред камера. Действията на полицията абсолютно не бяха адекватни. Митов трябва незабавно да подаде оставка. В резултат на неговите неадекватни действия пострадаха и полицаи", заяви Ивайло Мирчев.

Той изтъкна, че на протести4 от по 50-на души - като на "Правосъдие за всеки", полицията отцепва целия периметър, докато тази вечер явно бе бездействието на МВР. "Бесен съм му" - това казал на министър Митов съпредседателя на ДБ в телефонния им разговор, разказа още той във включването си на живо в тв ефира.

Лидерът на ДБ бе категоричен, че сблъсъците са предизвикани от полицията и агитки, а не от нормални протестиращи.