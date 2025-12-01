ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джейми Варди още го може

Васил Терзиев: След края на безредиците започва чистенето, утре всичко ще е възстановено

Кадър от безредиците в центъра на София - протестиращи палят контейнери за боклук и ги тласкат към полицията. Снимка: Юлиян Савчев

Не могат да приберат блокираните трамваи по бул. "Дондуков"

Веднага след края на безредиците в центъра на София при протеста ще започне почистването на щетите, увери кметът Васил Терзиев.

В момента, в който приключат безредиците, ще започне почистването, сметоизвозването, всичко ще бъде възстановено утре, каза кметът пред БНТ.

Най-големият мирен протест беше опорочен. Централата на ГЕРБ, полицейски коли, бусове, има много поражения, запалени кофи. Имаше пожар в подстанция "Рила", има предположение, че може да е била запалена, каза кметът. По време на протеста токът в част от центъра спря. По-рано и енергийният министър Жечо Станков обясни, че е имало пожар и е възможно да става въпрос за саботаж.

Крайният резултат е, че от един мирен протест се стигна до това да се вандализира града. Доколко работеха пропускателните пунктове и да се проверяват хората за бомбички, трябва да се питат други органи, обясни Терзиев. Протестът е бил с разрешение да се проведе пред парламента и президентството.

Протестиращи коментираха, че хората, които вандализираха града, всъщност не са били част от протеста, а са провокатори. Събитието започна нормално, но лека-полека ситуацията ескалира. Първо започна с няколко пиратки в триъгълника на властта. След това протестиращите поеха на шествие към централата на ДПС, а от там - към тази на ГЕРБ. Шествието мина по "Дондуков", после по "Витошка", където пиратките зачестиха. Взривени бяха няколко кошчета за боклук. Пиратки имаше и край централата на ГЕРБ. Там протестиращите започнаха да скандират "не на пиратките". Междувременно пиратки бяха хвърляни и в други части на центъра - около историческата сграда на Народното събрание, по "Левски", около ректората на Софийския университет. Вандалщините бяха дело на мъже с маски.

Винаги съм отправял призив към столичани да си пазим града, но точно тези, които правят безобразията в момента, не мисля, че би ги спряло, защото знаем, че те са там с цел, добави Терзиев. Сам не бих могъл да знам кои са провокаторите, но много ясно се виждаше още по време на протеста на кои хора не им е мястото там сред хората - млади хора и майки с деца, имаше хора с маски, посочи още кметът.

"Трябва да бъда категоричен: МВР не се справи с гарантирането на реда", написа по-късно Терзиев.

Директорът на звеното "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Красимир Димитров също е на място и обясни, че не могат да приберат блокирани трамваи на градския транспорт.

Пожарната гаси горящите контейнери по "Дондуков", но вандалите ги палят наново. Снимка: Георги Палейков
 

Днес София беше сцена на най-многолюдния и напълно мирен протест през последното десетилетие. Хиляди граждани излязоха с...

