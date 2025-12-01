Елисавета Белобрадова: 25 души от агитки потрошиха офис на ГЕРБ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

25-има представители на агитки бяха оставени да потрошат офис на ГЕРБ на бул. "Дондуков", а полицията 40 минути не им обръщаше внимание.

Това обвинение отправи депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, която бе свидетел на погрома и излъчваше наживо във фейсбук. Нападението над офиса на ГЕРБ започна малко след като полицията опитваше да разгони протестиращи около централата на ДПС.

"Полицаите ги оставиха да го потрошат, в продължение на 40 минути не им правят нищо. Това беше направено от агитки", коментира Елисавета Белобрадова от ДБ.