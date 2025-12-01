ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джейми Варди още го може

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21827628 www.24chasa.bg

Елисавета Белобрадова: 25 души от агитки потрошиха офис на ГЕРБ

3392
Полицията е оставила вандали да потрошат и подпалят офис на ГЕРБ, твърди Елисавета Белобрадова.

25-има представители на агитки бяха оставени да потрошат офис на ГЕРБ на бул. "Дондуков", а полицията 40 минути не им обръщаше внимание.

Това обвинение отправи депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, която бе свидетел на погрома и излъчваше наживо във фейсбук. Нападението над офиса на ГЕРБ започна малко след като полицията опитваше да разгони протестиращи около централата на ДПС.

"Полицаите ги оставиха да го потрошат, в продължение на 40 минути не им правят нищо. Това беше направено от агитки", коментира Елисавета Белобрадова от ДБ.

Полицията е оставила вандали да потрошат и подпалят офис на ГЕРБ, твърди Елисавета Белобрадова.
Полицията е оставила вандали да потрошат и подпалят офис на ГЕРБ, твърди Елисавета Белобрадова.
Полицията е оставила вандали да потрошат и подпалят офис на ГЕРБ, твърди Елисавета Белобрадова.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България