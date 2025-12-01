Делян Пеевски: Радев показа истинското си лице - организатор на погромите, палежи и хаос

"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата! Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това". Това написа лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Оставка и предсрочни избори поиска президентът малко по-рано тази вечер, след като се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи пред централата на ДПС.

"Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!

И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това! А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", пише още лидерът на ДП-НН.