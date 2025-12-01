ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕРМ Запад: Пожар спря тока в части от центъра на София

2120
Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София, около 21:00 часа. Подадени са сигнали до пожарната и полицията, като се очаква отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне поетапното възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми. Това съобщиха от ЕРМ Запад на сайта си. 

"Към 22:30 часа е възстановено електрозахранването за по-голямата част от клиентите.

Ще държим клиентите информирани за всеки един етап от възстановяването", казват още от ЕРМ Запад. 

По време на протеста в София токът в част от центъра спря.

По-рано енергийният министър Жечо Станков обясни, че е имало пожар и е възможно да става въпрос за саботаж.

