Николай Денков: Организираните провокатори с маски не могат да подменят мирния протест

2016
Николай Денков

"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха оставка!" Това заявява заместник-председателят на „Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков в своя фейсбук публикация по повод протеста срещу бюджета, който се проведе тази вечер в София.

Николай Денков

Posted by Николай Денков on Monday 1 December 2025

