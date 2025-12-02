Николай Денков: Организираните провокатори с маски не могат да подменят мирния протест

"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха оставка!" Това заявява заместник-председателят на „Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков в своя фейсбук публикация по повод протеста срещу бюджета, който се проведе тази вечер в София.