Ивайло Мирчев: Бърза оставка на вътрешния министър и Борисов да оттегли бюджета

Бърза оставка на вътрешния министър Даниел Митов и Бойко Борисов да оттегли бюджета от НС.

Това са първите две стъпки след протеста в понеделник вечерта, които очерта съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред Нова телевизия рано сутринта след големия протест в понеделник вечер и последвалите го погроми в столицата.

Той не отговори пряко на въпрос дали искат избори сега, както поиска президентът Румен Радев. Вотът на недоверие показа ясно отношението ни към това управление, каза Мирчев. Обясни, че по-късно през деня ще имат официално изявление.

Ние няма да участваме повече в този парламент в каквото и да е мнозинство, под каквато и да е форма, категоричен бе Мирчев на въпрос дали биха влезли в нов формат на мнозинство.

България вече е в еврозоната, няма вариант, в който това да не се случи. Каквото и да се случи оттук нататък, България ще бъде част от еврозоната и трябва да сме горди с това, категоричен бе Мирчев.

Министърът не е взел никакво отношение към всичко, което прави полицията снощи. Той не знаеше дори за какво му говоря, като звъннах снощи. Звънях и на Борисов. В момента, в който видях, че от БНБ по целия "Цар Освободител" до "Врабча" и централата на ДПС-НН нямаше нито един полицай. Имаше представители на общинска полиция, но полиция нямаше, това никога не е било, разказа още Мирчев.

Пред централата на ДПС-НН е имало протести, винаги е имало полицаи. Снощи Божидар Божанов беше пред централата и нямаше полиция. Единствената цел беше да се опорочи най-големия протест от 35 г., коментира още съпредседателят на "Да, България".

Първоначалният им план беше да докарат хора от страната с автобуси. Това не се получи и заради краткото време, и защото хората им отказваха. Ние следихме процеса чрез местните ни структури. Затова се отказаха и се мина на втория вариант - с платени провокатори, допълни Мирчев.

Подавахме сигнали - пред националния стадион как групички от по 10-15 души с черни качулки и маски се събират. Бях и в подстанцията, която е гръмнала - има много сериозни провокации, че става дума за саботаж. Ако тя се е охранявала като протеста - не е имало никаква охрана, коментира още той.