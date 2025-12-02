ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на полицията Васил Василев: МВР изтърв...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21828163 www.24chasa.bg

Шест души са загинали при катастрофи в страната за ден

1304
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Загинали са шест души при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. Ранени са 35 души. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 29.

В София са регистрирани 47 леки катастрофи и седем тежки, загинали са трима, а ранени са 12 души. 

От началото на месеца са станали 29 катастрофи с шест загинали и 35 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6174, загиналите са 420, а ранените 7687. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12 по-малко  загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България