Шест души са загинали при катастрофи в страната за ден

Загинали са шест души при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. Ранени са 35 души. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 29.

В София са регистрирани 47 леки катастрофи и седем тежки, загинали са трима, а ранени са 12 души.

От началото на месеца са станали 29 катастрофи с шест загинали и 35 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6174, загиналите са 420, а ранените 7687. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.