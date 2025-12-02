Колко протестираха в Пловдив – 10, 15, 30 хиляди?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От последните 10 години градът не помни толкова много хора от различни възрасти

Мнозина от участниците се оплакваха от трудния живот

"Пловдив се събуди – спи, дреме, бичи айляк, но в един момент се пробужда и залива улиците".

Така бившият царски депутат, а след това парламентарист от управляващото мнозинство в Тройната коалиция (НДСВ, БСП и ДПС) Владимир Дончев определи снощния протест във втория град на България. Самият той бе в първите редици и е от най–отявлените противници на сегашните управляващи.

Факт е, че шествието, което тръгна от площад "Съединение", блокира булевардите "Шести септември", "Цар Борис Трети" и стигна до площада пред общината, бе многохилядно. Колко са участниците, продължават да изчисляват мнозина. И отново се стига до цифрите, с които от зората на демокрацията математици пресмятат присъстващите. Те отчитат колко души могат да се съберат на квадратен метър и то плътно долепени един до друг, а в Пловдив все пак не бяха гърди в гърди.

"От последните 10 години градът не помни толкова много хора от различни възрасти на едно място", категорични са участници.

Споменават се различни цифри. Едни говорят за 10 000, други – за 15 000, а най–горещите привърженици стигат до внушителните 30 000.

Различни хора се изказваха на протеста, бюджетът се оказа формалният повод за недоволството. Имаше ученици, студенти, родители с деца, възрастни с бастуни, които искат да се сложи край на този труден живот в България.

"Върнах се от чужбина по време на ковида, корупцията е навсякъде, безпаричието е още по голямо", каза млада жена.

"Половината ми приятели са в чужбина, нищо през тези 30 години не е направено", допълва мъж на средна възраст.

"Труден живот, парите отиват само за храна, почивки не си позволяваме, цените се повишават ежедневно", включва се дама на около 50.

Разнопосочните изказвания карат наблюдатели да смятат, че самият протест няма ясен фокус. "Ако приемат този бюджет, това ще бъде много зле. ДДС-то се вдига, осигуровките също - ще фалираме", заяви друга протестираща, която обясни, че имала малък бизнес. Но в новата финансова сметка изобщо не е планирано повишаване на ДДС.

За разлика от София, където се стигна до големи ексцесии, в Пловдив протестът премина мирно и спокойно.