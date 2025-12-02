ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потушени са 44 пожара в страната за изминалото денонощие

Пожарна Снимка: Архив

Потушени са общо 44 пожара в страната за изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 80 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 17 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 27 от пожарите, съобщава БТА.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 25 за оказване на техническа помощ.

Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Пожарна

