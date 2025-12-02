Експерти: Оставка на правителството не означава избори

Като профил този протест много прилича на това, което беше през лятото на 2013 и на 2020 г.

Това коментира политологът Димитър Ганев от "Тренд" пред Нова телевизия.

Протестите от 2013 и 2020 г. показаха много голяма устойчивост във времето, големият въпрос пред тези протести сега е дали ще удържат във времето с тази интензивност, за да окажат натиск върху властта, допълни Ганев.

Но като профил протестът се поизчисти от това, което видяхме миналата седмица, когато беше протест на обединената опозиция. Различното е и, че беше географски разширен, допълни той.

Бюджетът или властта - това бяха големите въпроси на този протест. Сега има и нов - оставка или избори. Организаторите вече казват оставка на правителството. Възможно е Борисов да се спаси, за сметка на Пеевски, коментира пък Първан Симеонов от агенция "Мяра".

За 12 месеца това управление успя да предизвика нещо, което управлението на Борисов предизвика след 12 г. - съчетание на източната и западната опозиция в едно, коментира Симеонов, напомняйки за кабинета на Кирил Петков. Сега видяхме единение между Радев, Костадинов, ПП-ДБ.

Бюджетът беше спусъкът да се излезе на улицата. Оттук нататък проблемът за властта е, че ситуацията е на много високо политическо и социално напрежение. Дори да не се подаде оставка сега, всяко едно тяхно действие, назначение, инициатива ще предизвиква свръхреакция. Предполагам, че те ще се опитат да удържат ситуацията и не очаквам резки действия днес, коментира Ганев. Ще се опитат да докарат ситуацията до 20 декември, защото след това е време за отпуски, но какво ще стане през януари, допълни той.

Оставка на правителството не означава избори, а нова конституционна процедура. Много трудно изглежда да има друго мнозинство в рамките на това НС. Мирчев, Денков, ПП много добре си дават сметка, че ако се отиде на избори - там загрява друг играч в тяхното поле. Ситуацията за предсрочни парламентарни избори е най-добрата за Румен Радев. Той има последователна позиция и е техен конкурент на това електорално поле, допълни Димитър Ганев.

Първан Симеонов

Първият въпрос пред Радев е дали е готов сега. Няма да е сега, а след 2-3 месеца. Той ще вземе повече от пространството център - Изток. Може да стане възбуда на негласуващи. Освен това ПП-ДБ ще набъбнат, арестът на Благомир Коцев ги стегна заедно, коментира Първан Симеонов.

Да не се окаже, че на терена има един нов Отечествен фронт, който не може да се понася помежду си, но иска да махне тапата "Пеевски" от политическия процес. С обща цел сега - да освободят пространството от Пеевски, за да могат да се състезават помежду си. И за ПП-ДБ е по-добре да има избори, защото ще набъбнат, и за Радев, защото ще скокне и ще обере другото пространството. Излизат им чудесно плановете, а може да се окаже, че и на Борисов му излизат плановете, защото ще го освободи от Пеевски. Но големият въпрос е как става това, защото е напълно възможно Пеевски, ако в момента има избори, да отговаря за половин милион българи, при това с чувствителни групи вътре - малцинства и прочее. Шегата настрана, България може да влезе в още по-трудна ситуация, коментира още Симеонов. И обясни, че електоратът на Пеевски се мобилизира, боят по него стяга електората.

Този протест може да направи каквото си иска, затова лидерите му в движение налучкват думите. На всичкото отгоре се намираме в юнски протест насред зима, ами ако се добави и февруарски, попита Симеонов.