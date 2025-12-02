Щети по трамваи и изпочупени кофи след безредиците в София (Снимки)

В момента се извършва оглед, след него ще стане ясно на каква стойност са нанесените повреди след вчерашния протест, каза шефът на Столичния инспекторат

В момента се извършва оглед на нанесените щети по града след ескалацията на протеста снощи. Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстанови се след 1,30 ч, когато полицията разреши. Първо изтеглихме контейнерите по линиите на градския транспорт. Отпадъците бяха избутани до велоалеите, за да може да започне почистване на пътните платна. В 5,30 ч започна почистването на пътните платна с механизирана техника. Това заяви шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

"Равносметката е, че има щети както по инфраструктурата, така и по контейнерите, трамваи. Бяха вадени павета и плочки от тротоарите. Положиха доста усилия от почистващата фирма, за да се справят. Виждате, че в момента всичко е почистено. По информация на другата фирма, която отговаря за разделното събиране, има 12 изгорели контейнера. Днес ще бъдат събрани и възстановени", обясни Неделков.

Днес ще се установи общият обем на нанесените щети и на каква стойност са. Има счупени контейнери, колчета, делинеатори. Неделков обясни, че в целия център има охранителни камери, като записите ще бъдат прегледани както полицията, така и от общинската дирекция по сигурност.

"Разрешението за протеста е за пл. "Независимост" и след това за шествие. Всички видяхте, че той ескалира. Съгласно разпоредбите той трябваше да продължи до 22 ч. След този час хората се разпръснаха - тези, които бяха дошли да протестират мирно си тръгнаха, а тези, които останаха - видяхте какво се случи", каза още Неделков.

Тече проверка и за прекъсването на тока в центъра, но тя се прави от електроразпределителното дружество.