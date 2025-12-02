Румен Христов: Ние стоим зад Митов и няма да му поискаме оставката

Най-вероятно ще се договори данък дивидент да си остане 5% и осигурителната вноска да бъде увеличена с 1%, разкри лидерът на СДС за предстоящите разговори на властта със синдикати и работодатели за бюджета

Протестът беше с доста хора. Ние сме с широко отворени очи към това, което се случва. Реагирахме на първия протест. В коалицията това беше единственият възможен бюджет. След като видяхме недоволството от страна и на синдикати и на работодатели, се съгласихме да предприемем промени в бюджета, за да бъдат удовлетворени до известна степен и се надявам днес този диалог да продължи и да доведе до съгласие. Това заяви лидерът на СДС и коалиционен партньор на ГЕРБ Румен Христов пред БНТ.

Беше очаквано, че ще ескалират исканията, каза той.

Опозицията има право да организира протести, не можем да се сърдим, че хората са се събрали и протестират. Въпросът беше да е мирен протестът и да няма ексцесиите от вчера, допълни лидерът на СДС.

Той не отговори на въпрос дали ще подават оставка. Не съм го коментирал с колегите, аз съм малкият коалиционен партньор. А и смятам, че ако се постигне съгласие днес, защото всички предложения на ПП-ДБ за бюджета няма как да бъдат приети, ако искаш такива промени – печелиш изборите и си ги правиш, каза Христов.

Силно е да се каже, че сме се самозабравили, ние сме от 10 месеца във властта. Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата. Може би колегите от другите формации не си дават сметка, но при предсрочни избори той ще се появи на терен. Въпросът не е дали оставаме в управлението, а каква е алтернативата, коментира той.

На въпрос къде е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, лидерът на СДС коментира: „Тук си е, къде да е. Не съм силен в тази сфера, кой управлява, как управлява. Не искам да обвинявам професионалното ръководство, но не министърът мести групите от този булевард на тази улица. Да се търси пряка отговорност на министъра, при положение че има професионално ръководство, което през цялото време демонстрираше нежелание на полицията да влиза в стълкновение с протестиращите."

„Ние стоим зад Митов, той е наше предложение, зам.-председател на партия ГЕРБ. Уважаван колега, работил съм много години с него, той има моето доверие", категоричен бе Христов. На директен въпрос дали ще му искат оставката, той отговори: Ние лично - не.

Имаме нужда от поне половин година стабилно правителство след влизането в еврозоната. Ако недоволството продължава да расте и не спада, тогава ще вземем решение, рано е още, каза Христов.

Той коментира и предстоящите разговори по бюджета между власт, синдикати и работодатели.

Най-вероятно ще се договори данък дивидент да си остане 5% и осигурителната вноска да не бъде увеличена с 2%, а с 1%, каза Христов.