Започна строежът на първия украински оръжеен завод...

Пореден пожар бушува в сградите на старото военно училище във Велико Търново

Дима Максимова

Пламнала е една от изоставените сгради до Областната управа СНИМКА: Областна управа - Велико Търново

Пожар избухна миналата нощ в един от корпусите на старото военно училище във Велико Търново. Огнената стихия се разрази в 23,03 часа на 1 декември в близост до бившия партиен дом, където се помещават Областната администрация и още множество институции като НАП, НОИ, съобщиха от пресцентъра на областната управа.

Граждани забелязали пламъци и дим и подали сигнал на телефон 112. Незабавно пристигнали екипи на пожарната и полицията. На мястото на инцидента освен петима огнеборци с две пожарни, бе и Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

„Благодарение на бързите действия на огнеборците, пожарът беше бързо овладян. Сградата е спасена. На местопроизшествието останаха пожарникари и криминалисти, за да извършат огледи и да следят да не се възпламени отново огнището", обясни Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Предполага се, че инцидентът е предизвикан от клошари, които се подслоняват в изоставените сгради в центъра на града. Вероятно са палили огън, за да се топлят и пламъците са обхванали постройката.

