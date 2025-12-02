ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна строежът на първия украински оръжеен завод...

28-годишен се озова в ареста, шофирал дрогиран в Павликени

Дима Максимова

Водач, употребил наркотични вещества, установиха полицаите в Павликени. Снощи в хода на специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 28-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на амфетамин, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

