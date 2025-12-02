Малолетна плаши с бомба в Златарица

Малолетно момиче от Златарица е подало неверен сигнал за бомба, установиха служители на местния полицейски участък. Вчера около 15,00 ч. в участъка е постъпил сигнал за поставено взривно устройство в частен имот в Златарица. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че автор на сигнала е малолетната, известна на полицията. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата, съобщи ОДМВР- Велико Търново.