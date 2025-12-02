Виж София след сблъсъците между ултрасите и полицията (Галерия)

Счупени колчета и пътни знаци, изкъртени и опожарени кофи за боклук. Така изглежда София няколко часа след бурните сблъсъци между ултрасите и полицията . Офисите на ГЕРБ и ДПС са разбити и разграбени, а екипи на общината продължават почистването. Офисът на ГЕРБ винаги е затварян с плътни ролетни щори. Снощи за първи път бе оставен отворен.

Почистването на столицата е започнало от ранни зори.

В 5,30 ч започна почистването на пътните платна с механизирана техника. Това заяви шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

"Равносметката е, че има щети както по инфраструктурата, така и по контейнерите, трамваи. Бяха вадени павета и плочки от тротоарите. Положиха доста усилия от почистващата фирма, за да се справят. Виждате, че в момента всичко е почистено. По информация на другата фирма, която отговаря за разделното събиране, има 12 изгорели контейнера. Днес ще бъдат събрани и възстановени", обясни Неделков.

Движението на градския транспорт е възстановено. Трамвайните си движат по "Дондуков", движат се и тролеите по булевард "Васил Левски". В момента полицаите отцепват само района между паметника на Васил Левски и Софийска математическа гимназия, както и района на "Дондуков" за коли. Движат се само и единствено коли на хора, които живеят в района, тъй като в момента почистващи машини на Столичната община преминават през двата булеварда, за да почистят всички отломки от вчерашния протест. От полицията, уточниха, че след като бъде почистен булевардът, ще бъде възстановено и движението за автомобили.

Няма тежко пострадали и хора в животозастрашаващо състояние след протеста в София вчера. Това каза говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска. Девет души са прегледани и са оставени на място, оказана е медицинска помощ на тези, на които се е наложило, посочи още Сунгарска.