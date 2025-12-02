Николай Денков: Искаме оставката на правителството, поискаха я вчера и хората

Вече искаме оставката на правителството. Оставката на правителството я поискаха хората вчера. Ние сме длъжни да откликнем на тяхното искане. Това заяви заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред bTV, като коментира многохилядните протести снощи в София и други градове в страната срещу Бюджет 2026 г.

„Това е протестът на двете „не"-та – това означава не на кражбите и не на лъжите. Този протест беше за бъдещето на младите. Те искат справедливост, да не ги лъжат повече, да не ги крадат и да имат бъдеще тук", каза той.

По думите му във вчерашния ден освен протеста е имало и друго събитие.

„Нека анализаторите да броят колко хора са били и кога стана преходът от едното събитие към другото събитие – защото те бяха две съвсем различни. Едното беше мирен протест – през цялото време се обясняваше, че трябва да се пазим от провокатори, след това, след 22:00 ч. – когато приключи протестът, имаше друга организация", каза акад. Денков.

И въпреки че през изминалата неделя председателят на ПП-ДБ Асен Василев обяви, че искането на протеста на 1 декември не е оставка на правителството, а изтеглянето на бюджета за 2026 година, на демонстрациите се чуха други скандирания.

„Така беше обявен и протестът – искаме връщане на бюджета, защото България има нужда от добър бюджет на 1 януари 2026 година. Това, което видяхме вчера обаче, е, че хората викаха „Оставка", „Мафията вън" и всъщност самия протест каза „не, ние искаме нещо повече", обясни акад. Денков.

„Хората им показаха на площада, че тяхното време е изтекло. Борисов трябва да се пенсионира, ако изобщо иска ГЕРБ да има някакво бъдеще, Пеевски трябва да бъде премахнат от политическата система на България. Той не просто е вреден, той е опасен за България", каза още той.

И обяви:

„Вече искаме оставката на кабинета. Видяхме, че не се справиха нито с подготовката на бюджета, през цялото време лъжеха, че това е единственият възможен бюджет".

Той уточни, че тази позиция е както на ПП, така и на ДБ.