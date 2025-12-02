ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Маскиран с пистолет ограби бензиностанция в Банско

Маскиран с пистолет ограби бензиностанция в Банско. СНИМКА: Pixabay

Маскиран с пистолет ограби бензиностанция в Банско. Инцидентът е станал в понеделник малко след полунощ, съобщиха от полицията.

На тел.112 е получено съобщение, че около 00:48 часа мъж с поставена качулка и маска е заплашил с пистолет служителка на бензиностанция в гр. Банско. Заканил се, че ще я убие, ако не му даде всички пари в касата. Жената изпаднала в паника и му предала неголяма парична сума. При инцидента няма пострадали хора. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

