36-годишен работник почина при токов удар на гарата Дупница

36-годишен работник почина при токов удар на гарата Дупница. СНИМКА: Pixabay

Млад мъж почина при токов удар на гара в Дупница. В понеделник при трудова злополука в локомотивно депо в Дупница е загинал 36-годишен мъж, съобщиха от полицията. Мъжът се е качил на покрива на вагон на пети коловоз и е ударен от волтова дъга от електропреносната мрежа. Той е бил работник във фирма, наета за ремонтни дейности от ЖП структурата в града.

Трупът е изнесен от местопроизшествието от екип на РСПБЗН – Дупница, и е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена прокуратурата.

