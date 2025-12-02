ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лийдс" може да уволни Фарке при загуби от "Челси"...

Kатастрофа на магистрала „Тракия“, 11-годишно дете е в болница

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

На 30 ноември 2025 г., около 15:00 ч., на км 212 от автомагистрала „Тракия" е станало пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация, автомобил „Хюндай", управляван от 36-годишен мъж, се е отклонил вдясно по посоката на движение и се е ударил с предната си част в бетонен отводнителен канал.

Водачът и 11-годишно момиче, пътувало в колата, са откарани в болнично заведение. Водачът е прегледан и освободен без наранявания, докато момичето е настанено за лечение, без опасност за живота.

Тестът за алкохол на водача е отрицателен. По случая е съставен акт за административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.

